WORTHINGTON INDUSTRIES, INC. : BMO Capital est neutre sur le titre

Worthington Industries, Inc. est une société de fabrication industrielle qui se concentre sur le traitement de l'acier et les produits métalliques manufacturés. Les secteurs d'activité de la société sont le traitement de l'acier, les produits de consommation, les produits de construction et les solutions énergétiques durables. Le secteur de la transformation de l'acier comprend l'unité commerciale Worthington Steel et quatre coentreprises consolidées. Le segment des produits de consommation comprend des marques qui proposent des produits sur les marchés finaux de l'outillage, de la vie en plein air et des célébrations, avec des marques telles que Coleman, Bernzomatic, Balloon Time, Mag Torch et General, entre autres. Le segment des produits de construction comprend des bouteilles de réfrigérant et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), des réservoirs d'eau de puits et d'expansion, ainsi que d'autres produits spécialisés. Le segment des solutions énergétiques durables comprend les systèmes et services de ravitaillement à bord, ainsi que les solutions et services de confinement des gaz pour le stockage, le transport et la distribution des gaz industriels.

Secteur Acier