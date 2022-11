Wowprime Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Wowprime Corp. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 5 105,59 millions de TWD, contre 3 764,87 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 283,31 millions de TWD, contre une perte nette de 108,63 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 3,77 TWD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 1,45 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 3,77 TWD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 1,45 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 3,77 TWD, contre une perte de base par action de 1,45 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 3,77 TWD, contre une perte diluée par action de 1,45 TWD l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 13 310,28 millions de TWD, contre 12 157,1 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 181,24 millions de TWD, contre une perte nette de 182,19 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 2,41 TWD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 2,43 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 2,41 TWD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 2,43 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 2,41 TWD, contre une perte de base par action de 2,43 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,41 TWD, contre une perte diluée par action de 2,43 TWD l'année précédente.