WPP : neutre, Oddo BHF remonte sa cible

28/08/2020 | 09:55

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre WPP, mais revoit à la hausse son objectif de cours sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 650 à 700 pence, pour un potentiel de +8%.



'Nous tablons sur une décroissance organique de 10% en 2020 avec un scénario de baisse de 9.5% au T3 et de -7% au T4. Ces hypothèses pour le S2 sont proches de celles que nous avons pour Publicis. Nous tablons sur un résultat opérationnel de 1.2 Md£ soit une marge de 12.5%. Cette prévision repose sur une hypothèse d'économies de coûts de 900 M£, soit au-dessus de l'enveloppe communiquée par le management (700/800 M£). Comme pour Publicis, il nous semble crédible que WPP dépasse son objectif', commente le broker.



