WPP : acquisition de Velvet Consulting en France

04/09/2020 | 11:02

WPP annonce que Wunderman Thompson a acquis Velvet Consulting, cabinet français de conseil en expérience client, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés et qui soutient la transformation stratégique du groupe britannique de communication.



'En combinant marketing, science de données et technologie, Velvet Consulting permet à ses clients de mieux comprendre et communiquer avec les consommateurs pour faire croitre leurs activités', explique-t-il.



Fondé en 2004 par Fabienne Magot et Robert Picarel, Velvet Consulting dispose de bureaux à Paris et à Toulouse, employant 200 personnes. Ses clients comprennent L'Oréal, Sephora, Schneider Electric, Fnac Darty, La Poste, Pierre Fabre et Sanofi.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.