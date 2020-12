WPP : Bank of America relève son opinion

Bank of America relève son opinion sur WPP à 'neutre', avec un nouvel objectif de cours de 830 pence, jugeant les objectifs présentés par le groupe de communication britannique lors de sa journée investisseurs 'très clairs'.



Le broker voit des relèvements de 3 à 5% du BPA grâce à des objectifs de marge plus offensifs et à de meilleurs résultats pour 2020. Il note qu'à long terme, WPP vise un retour à une croissance en comparable de 3%.



Néanmoins, Bank of America affirme avoir 'une faible visibilité sur l'exécution' et considère que 'une conversion de FCF à court terme plus faible et un dividende par action plus bas constituent les principaux aspects négatifs'.



