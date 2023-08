WPP : Deutsche Bank dégrade à 'conserver'

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir dégradé à 'conserver' contre 'achat' jusqu'à présent sa recommandation sur WPP, avec un objectif de cours est ramené en conséquence de 1230 à 1030 pence.



Dans une note de recherche, les analystes expliquent préférer se mettre à l'écart du titre après des résultats semestriels moins bons que prévu et la révision à la baisse de ses objectifs annuels.



Une déception que le bureau d'études attribue à un ralentissement des dépenses des clients technologiques aux Etats-Unis et, plus généralement, à des reports de projets dans les hautes technologies.



Selon les analystes de la banque allemande, il va falloir du temps pour que l'entreprise retrouve la confiance du marché au vu du manque de visibilité entourant l'apparition de catalyseurs éventuels, ce qui les conduit à exclure toute revalorisation du titre au cours des 12 prochains mois.



