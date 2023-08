WPP : Oddo BHF réduit sa cible, vise le moyen terme

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre WPP, avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1200 pence.



Le bureau d'analyses met en avant une année 2023 plus difficile qu'attendu et estime que le groupe devrait présenter un potentiel de croissance solide à partir de 2024 (environ +2,5% en organique).



Le broker évoque par ailleurs une valorisation 'très attractive' avec un PE 2024e de 7,4x sur la base de nouvelles estimations et un FCF yield de 11%.



'Le contexte actuel nous semble ainsi une opportunité de se positionner sur le titre dans une perspective moyen terme, notamment de demande structurelle pour l'offre des agences', analyse Oddo BHF.



