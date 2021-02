WPP : Oddo relève sa recommandation

Oddo BHF relève sa recommandation sur WPP de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours porté de 880 à 1000 pence, modifiant sa hiérarchie parmi les agences de communication européennes, secteur pour lequel il reste positif.



Il affiche ainsi une préférence pour le Britannique dans la perspective de 2021, par rapport à son pair français Publicis, dégradé à 'neutre' au vu d'un potentiel de hausse qui lui semble dorénavant plus limité par rapport à un objectif de cours laissé à 51 euros.



