WPP : UBS reste à achat, abaisse sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur WPP avec un objectif de cours ramené de 1550 à 1500 pence, nouvelle cible laissant un potentiel de progression de 45% pour le titre du groupe britannique de communication au lendemain de sa publication annuelle.



'WPP a publié une bonne série de résultats pour 2021, légèrement supérieurs au consensus. Les prévisions pour 2022 sont au-dessus des attentes, soutenues par des rachats d'actions pour 800 millions de livres sterling', note le broker.



'Nous pensons que la chute de 13% du titre après les résultats est exagérée malgré le risque géopolitique', ajoute le broker, qui juge en outre la valorisation 'attractive à 10 fois les résultats attendus pour 2023 avec une croissance du BPA à deux chiffres'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.