BHP affirme que la Chine sera une "force stabilisatrice" de la demande

(Alliance News) - Alors que l'optimisme du marché s'est estompé quant à la possibilité d'une fin prochaine des hausses agressives des taux d'intérêt par les banques centrales du monde, les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en baisse jeudi.

Un rapport de l'Office for National Statistics mercredi a montré que l'indice des prix à la consommation britannique a augmenté de 10,5 % en décembre par rapport à l'année précédente, le rythme annuel de l'inflation s'atténuant par rapport à 10,7 % en novembre.

L'impression suggère que l'inflation des prix au Royaume-Uni s'avère tenace, laissant intactes les attentes que la Banque d'Angleterre relève à nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base en février.

Aux États-Unis, les espoirs d'une hausse plus lente des taux ont été ébranlés par un discours du président de la Fed de St Louis, James Bullard, qui a déclaré que les responsables de la politique monétaire devraient porter le taux d'intérêt directeur américain au-dessus de 5 % aussi rapidement que possible. Ces remarques ont été contrebalancées par une série de chiffres faibles sur les ventes au détail aux États-Unis, suggérant une baisse de la demande des consommateurs.

"La dynamique mondiale et spécifique aux États-Unis continue de suggérer un biais baissier sur le dollar à court terme", a commenté ING.

"Aujourd'hui, les marchés surveilleront l'ampleur de la hausse des demandes initiales d'emploi, ainsi que les données sur le logement et l'enquête de la Fed de Philadelphie. Les interventions de Susan Collins, Lael Brainard et John Williams de la Fed sont prévues."

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture des marchés à Londres :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 45,7 points, soit 0,6%, à 7 785,00

----------

Hang Seng : baisse de 0,4% à 21 582,72

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,4% à 26 405,23

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 435,30

----------

DJIA : clôture en baisse de 613,89 points, 1,8%, à 33 296,96

S&P 500 : clôture en baisse de 1,6% à 3 928,86

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 1,2% à 10.957,01

----------

EUR : baisse à USD1.0796 (USD1.0820)

GBP : plus bas à USD1.2322 (USD1.2366)

USD : plus bas à JPY128.11 (JPY128.49)

Or : hausse à 1 909,37 USD l'once (1 908,93 USD)

(Brent) : baisse à 84,35 USD le baril (87,16 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi restent à venir :

10:00 CET Balance des paiements de l'UE

09:30 GMT UK BOE enquêtes sur les conditions de crédit et les passifs bancaires

08:30 EST Mises en chantier et permis de construire US

08:30 EST US Enquête sur les perspectives commerciales de la Fed de Philadelphie

08:30 EST US Rapport sur les demandes hebdomadaires de l'assurance chômage

09:00 EST Discours de Susan Collins, présidente de la Fed de Boston (États-Unis)

16:30 EST Emprunts du guichet d'escompte fédéral américain

16:30 EST Avoirs des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

18:35 EST Intervention du président de la Fed de New York, John Williams

----------

Le Royaume-Uni a fait un pas de plus vers la décarbonisation de son réseau énergétique alors que quatre entreprises ont signé des accords pour construire six nouveaux parcs éoliens dans les eaux britanniques. Les accords entre le Crown Estate et les entreprises - dont BP, TotalEnergies et RWE - permettront d'installer suffisamment d'éoliennes pour alimenter environ sept millions de foyers lorsque le vent souffle. Le Crown Estate a reçu le feu vert de Kwasi Kwarteng, alors secrétaire d'État aux affaires, pour signer les accords en juillet de l'année dernière. Les baux ont maintenant été signés pour les six parcs éoliens, qui ont une capacité de production de huit gigawatts. Trois des projets sont situés au large des côtes du nord du Pays de Galles, de Cumbria et de Lancashire et les trois autres sont situés en mer du Nord, au large du Yorkshire et du Lincolnshire.

----------

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Goldman Sachs relève WPP à 'acheter' ('neutre') - objectif de cours de 1 158 (920) pence.

----------

Goldman Sachs réduit Relx à 'neutre' ('acheter') - objectif de cours 2,863 (2,869) pence.

----------

JPMorgan place Shell sous surveillance en tant que 'catalyseur positif'.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

La société de logiciels d'entreprise Sage a déclaré avoir bien démarré son nouvel exercice financier en affichant une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Pour les trois mois qui se sont terminés le 31 décembre, Sage a déclaré des revenus de 540 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 493 millions de livres sterling de l'année précédente. Cette hausse est due à une croissance de 31 % des revenus de sa division Sage Business Cloud, selon l'entreprise, et malgré une baisse de 29 % des revenus "autres". En raison de cette performance, qui, selon Sage, est conforme à ses attentes, la société a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

----------

L'éditeur d'affaires et organisateur d'événements Informa a déclaré qu'il avait entamé l'année 2023 avec un élan continu grâce à une excellente fin d'année 2022. Le directeur général, Stephen Carter, a souligné les fortes performances des marchés académiques et des marchés B2B, ainsi que le renforcement du bilan, comme autant d'éléments permettant à l'entreprise d'afficher une croissance sous-jacente en 2022. Informa prévoit maintenant d'afficher un chiffre d'affaires de plus de 2,38 milliards de livres sterling pour l'année, avec un bénéfice d'exploitation ajusté prévu à 530 millions de livres sterling.

----------

BHP a maintenu inchangées ses prévisions de production pour l'exercice 2023. En ce qui concerne la demande, le mineur a déclaré : "BHP pense que la Chine sera une force stabilisatrice en ce qui concerne la demande de produits de base au cours de l'année civile 2023, les nations de l'OCDE subissant des vents contraires économiques. Les politiques chinoises favorables à la croissance, notamment dans le secteur de l'immobilier, et l'assouplissement des restrictions COVID-19 devraient soutenir une amélioration progressive par rapport aux conditions économiques difficiles du premier semestre. La Chine devrait atteindre sa cinquième année consécutive de production d'acier supérieure à 1 milliard de tonnes."

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le fabricant de bottes Dr Martens a déclaré que la demande pour ses produits est restée résiliente malgré des conditions "difficiles" au cours de sa période de pointe du troisième trimestre. Néanmoins, la société a abaissé ses perspectives pour l'année complète en raison de problèmes opérationnels "importants". Au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, Dr Martens a déclaré un chiffre d'affaires de 335,9 millions de livres sterling, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente et de 3 % à taux de change constant. Ce chiffre est inférieur à ses attentes en raison d'une croissance plus lente que prévu de la vente directe aux consommateurs aux États-Unis et de l'impact des problèmes opérationnels de son nouveau centre de distribution de LA. Ce goulot d'étranglement sur le site de LA devrait réduire les recettes de la vente en gros de 15 à 25 millions de GBP et le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 16 à 25 millions de GBP. En conséquence, Dr Martens prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 comprise entre 11 et 13 % sur la base de la devise réelle. Elle estime également que l'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice se situe entre 250 et 260 millions de GBP.

----------

Premier Foods a déclaré qu'il reste en bonne voie pour répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année après une solide performance au troisième trimestre. Le propriétaire de marques telles que Mr Kipling et Bisto a déclaré que les ventes au cours des 13 semaines au 31 décembre étaient en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Premier Foods a noté une performance particulièrement forte dans les ventes d'épicerie, qui ont augmenté de 17% par rapport à l'année précédente. Elle a expliqué que cette croissance était également généralisée, toutes les grandes marques de l'entreprise affichant de bons résultats. "L'inflation du coût des intrants reste à des niveaux élevés, et nous continuons à prendre des mesures pour compenser cette inflation par une série de mesures. Avec une forte dynamique commerciale au moment où nous entrons dans notre dernier trimestre de l'année, et avec davantage d'investissements dans les marques et de lancements de nouveaux produits à venir, nous sommes en bonne voie pour répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année", a déclaré le directeur général Alex Whitehouse.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le service de livraison de nourriture Deliveroo a déclaré qu'il avait réalisé des améliorations "significatives" de sa rentabilité au cours de l'année 2022, malgré un environnement de consommation difficile. Pour l'ensemble de l'année, la valeur brute des transactions a augmenté à 7,08 milliards de livres sterling pour toutes les opérations, y compris les résultats de l'Australie et des Pays-Bas jusqu'à ce que les opérations y prennent fin en novembre 2022. Cela représente une croissance d'une année sur l'autre de 7 % en devise déclarée et de 5 % en devise constante. Pour les activités poursuivies, la VTG pour l'ensemble de l'exercice s'élève à 6,85 milliards de GBP, soit une augmentation de 9 % en devise déclarée et de 7 % en devise constante. En conséquence, Deliveroo s'attend désormais à faire état d'une marge d'Ebitda ajustée de - 1,0 %. C'est mieux que les prévisions précédentes qui se situaient entre - 1,2 % et - 1,5 %. Deliveroo prévoit que l'Ebitda ajusté continuera de s'améliorer en 2023.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.