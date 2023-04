KKR prend une participation dans la société de communication FGS Global

Dans le cadre de cette opération, KKR rachètera une participation de 30 % à des cadres supérieurs de FGS Global et à ses principaux investisseurs, dont le géant de la publicité WPP Plc, basé à Londres. WPP, fondé par Martin Sorrell, conservera une participation majoritaire dans FGS Global.

L'investisseur actuel, Golden Gate Capital, vend l'intégralité de sa participation à KKR, qui investit dans FGS Global par l'intermédiaire de son fonds européen VI, doté de 8 milliards de dollars.

"Ce que nous avons fait, c'est soutenir des équipes de gestion exceptionnelles dans des secteurs de croissance où nous pouvons apporter plus qu'un simple capital. Nous pensons que le secteur de la communication stratégique se trouve absolument à un moment intéressant et charnière", a déclaré Philipp Freise, co-responsable du capital-investissement européen chez KKR.

FGS Global est né de la fusion, en 2021, des sociétés américaines Sard Verbinnen & Co et Finsbury Glover Hering, dans le cadre d'une opération qui a évalué la société combinée à environ 917 millions de dollars. Plus tôt en 2021, Finsbury Glover Hering avait été créée à partir d'un rapprochement entre Finsbury, le Glover Park Group et Hering Schuppener.

FGS Global emploie actuellement plus de 1 200 personnes dans 27 bureaux à travers le monde. Il a généré un chiffre d'affaires d'environ 435 millions de dollars en 2022, selon des personnes familières avec le dossier.

Le groupe est l'un des acteurs dominants et les plus influents du secteur des relations publiques financières et compte parmi ses clients des entreprises telles que SoftBank Group Corp, Apple Inc, la National Football League et Visa Inc.

FGS Global compte parmi ses dirigeants les coprésidents Roland Rudd, Carter Eskew et George Sard, ainsi que le directeur général Alexander Geiser. Le groupe compte actuellement quatre co-directeurs généraux pour l'Amérique du Nord : Andrew Cole, Paul Kranhold, Winnie Lerner et Joel Johnson.

Lors d'une interview, Winnie Lerner a déclaré que l'accord permettrait à l'entreprise d'émettre des actions aux employés de l'ensemble de l'entreprise.

"Nous voulons établir cette entreprise pour l'avenir - nous voulons que nos jeunes collègues considèrent que c'est un endroit où ils veulent grandir et s'épanouir", a déclaré Mme Lerner.

Le secteur de la communication financière, qui connaît une croissance rapide, a été le théâtre d'une multitude de transactions au cours des dernières années, les investisseurs ayant misé gros sur les entreprises qui conseillent les grandes sociétés, les conseils d'administration et les cadres sur les transactions financières, la gestion de crise et d'autres questions cruciales.

Teneo, qui est soutenu par CVC Capital Partners, a acheté Tulchan, une société basée à Londres, en janvier. En 2021, BDT Capital a pris une participation importante dans Brunswick Group.