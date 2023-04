KKR prend une participation dans la société de conseil en communication détenue majoritairement par WPP

(Alliance News) - WPP PLC a déclaré mardi que la société d'investissement mondiale KKR & Co a fait un investissement de croissance dans FGS Global.

FGS est le cabinet de conseil stratégique et de communication dont WPP est l'actionnaire majoritaire. Ses services de conseil couvrent "tous les aspects" de la communication stratégique, tels que la réputation des entreprises, la gestion des crises et les affaires gouvernementales.

WPP, société de publicité et de communication basée à Londres, a déclaré que l'investisseur privé Golden Gate Capital se retirerait de son investissement dans FGS en vendant sa participation à KKR.

WPP a déclaré qu'il conserverait une participation majoritaire dans FGS et que les employés de FGS resteraient également des actionnaires "substantiels".

"Le partenariat stratégique avec KKR - l'une des principales sociétés d'investissement au monde - contribuera à la croissance continue de FGS Global, à l'innovation de sa proposition de services et à l'expansion de son empreinte internationale dans le secteur résilient et en pleine croissance du conseil stratégique", a déclaré WPP.

KKR réalisera l'investissement principalement par l'intermédiaire de son fonds européen VI, a indiqué le WPP.

Les détails financiers spécifiques n'ont pas été fournis, mais WPP a déclaré que l'investissement valorise FGS à 1,43 milliard d'USD. L'opération devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture.

"WPP et FGS Global ont créé une société de conseil en communication exceptionnelle. L'engagement des parties prenantes est une question qui se pose au niveau du conseil d'administration et nous établissons aujourd'hui un partenariat stratégique puissant entre WPP et KKR pour soutenir FGS Global dans la poursuite de son chemin vers la construction d'une entreprise mondiale définissant l'industrie", a déclaré Philipp Freise, partenaire de KKR.

Les actions de WPP étaient en hausse de 0,3 % à 936,07 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.