L'Ukrainien Zelenskiy "sonne" la cloche du NYSE dans sa quête d'investissements étrangers

Le gouvernement de Zelenskiy a lancé une plate-forme de plus de 500 projets d'une valeur de 400 milliards de dollars pour les investisseurs étrangers afin d'aider à reconstruire l'économie de l'Ukraine, alors même que la guerre avec la Russie s'éternise.

Zelenskiy est apparu sur un écran vidéo derrière la plateforme surplombant le plancher du NYSE où la cloche d'ouverture est traditionnellement sonnée. Les traders ont applaudi et crié tandis qu'une bannière indiquait : "Nous sommes libres. Nous sommes forts. Nous sommes ouverts aux affaires".

Tout juste sorti d'une table ronde avec des cadres supérieurs de JP Morgan, Pfizer Inc et d'autres sociétés américaines, Zelenskiy a déclaré en anglais que l'Ukraine était déjà en train de reconstruire son économie, plus de six mois après l'invasion russe.

"L'Ukraine est l'histoire d'une victoire future et une chance pour vous d'investir maintenant dans des projets valant des centaines de milliards de dollars pour partager la victoire avec nous", a-t-il déclaré.

Les États-Unis et leurs alliés en Europe et en Asie ont déjà envoyé des milliards en aide, en armes et autres dépenses de sécurité.

L'initiative "Avantage Ukraine" - signalée pour la première fois lors d'une conférence sur la reprise en Suisse en juillet - se concentre sur 10 secteurs clés, dont le complexe militaro-industriel, l'énergie, les produits pharmaceutiques, la métallurgie, le travail du bois et la logistique.

INVESTISSEZ MAINTENANT

"Il est nécessaire d'investir en Ukraine maintenant, et de ne pas attendre la fin de la guerre", a déclaré la ministre de l'économie Yulia Svyrydenko dans un communiqué.

Le groupe publicitaire WPP dirige la campagne de marketing de l'initiative.

L'Ukraine fait également appel à quelque 5 milliards de dollars d'aide internationale chaque mois pour faire tourner son économie, en plus de l'aide militaire des membres de l'alliance de l'OTAN.

Le mois dernier, Mme Svyrydenko a déclaré à Reuters que l'économie ukrainienne devrait se stabiliser au cours de l'année à venir et connaître une croissance pouvant atteindre 15,5 % en 2023, après une contraction probable de 30 à 35 % cette année.

Mardi, elle a déclaré que l'Ukraine souhaitait faire revenir les investissements directs étrangers, qui avaient atteint 6,7 milliards de dollars avant la guerre. "L'invasion russe a ajusté nos plans à court terme, mais ne nous a pas obligés à abandonner nos objectifs stratégiques", a-t-elle déclaré.

Après s'être inscrits sur la plate-forme, les investisseurs potentiels recevront des informations sur les opportunités.

Le ministère de l'économie a déclaré qu'il accordait des subventions aux entreprises existantes et qu'il avait déjà aidé à relocaliser 700 entreprises des lignes de front du conflit, dont 480 avaient déjà repris le travail.