La police chinoise a fait une descente dans les bureaux de Shanghai de l'agence média GroupM, propriété de WPP, interrogeant les employés et détenant un cadre supérieur, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes au courant de la situation.

Un cadre financier de GroupM China a été détenu pour un interrogatoire plus approfondi, a indiqué le rapport, ajoutant que la police a également parlé à d'autres cadres locaux au cours de la descente, y compris le PDG de GroupM en Chine, Patrick Xu.

La société WPP, basée à Londres, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters, tandis que GroupM s'est refusé à tout commentaire.

M. Xu n'a pas non plus répondu immédiatement lorsqu'il a été contacté via LinkedIn.

La Chine a récemment multiplié les amendes et les descentes de police à l'encontre de diverses entreprises américaines, ce qui a rendu les affaires risquées dans la deuxième économie mondiale.

En mars, les autorités chinoises ont perquisitionné le bureau du Mintz Group à Pékin et ont arrêté les cinq employés locaux, dans ce qui s'est avéré être le début d'une vaste campagne de répression contre les sociétés de conseil et de due diligence, y compris le bureau de Bain & Co à Shanghai et Capvision Partners.