"Nous abordons l'année 2023 dans une position financière solide, avec un bon élan grâce aux nouvelles affaires et aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous", a déclaré le directeur général Mark Read.

Les perspectives sont plus positives que ce que de nombreux analystes avaient prévu, Citi prévoyant que l'entreprise donnerait une prévision plus prudente de croissance et de marges stables.