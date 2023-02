Les actions suivent la baisse américaine ; Lloyds organise un rachat d'actions

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à baisser mercredi, après que Wall street ait succombé à la pression de vente sur fond de craintes renouvelées concernant des taux d'intérêt plus élevés à long terme.

Les investisseurs attendaient avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion de politique générale de la banque centrale américaine, qui doit être publié à 1900 GMT.

"Nous savons que les responsables de la Fed sembleront préoccupés par la vigueur du marché de l'emploi et souligneront la résilience de l'économie pour continuer à relever les taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

"Il y a donc de fortes chances que le procès-verbal soit hawkish, ce qui pourrait peser davantage sur le sentiment. Mais il y a toujours une chance que le marché voie le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide."

Les marchés asiatiques ont baissé moins fortement que New York. Le dollar était en hausse.

Dans les premières nouvelles des entreprises, Lloyds Banking a annoncé un rachat de 2,0 milliards de livres sterling, et le chien de garde de la concurrence britannique a autorisé la fusion des propriétaires Capital & Counties Properties et Shaftesbury.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 28,0 points, 0,4%, à 7 949,75

----------

Hang Seng : baisse de 0,4% à 20.453,75

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,3 % à 27 104,32

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3% à 7 314,50

----------

DJIA : clôture en baisse de 697,10 points, 2,1%, à 33 129,59

S&P 500 : clôture en baisse de 2.0% à 3,997.34

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 2,5% à 11 492,30

----------

EUR : baisse à USD1.0660 (USD1.0673)

GBP : baisse à USD1.2111 (USD1.2121)

USD : en hausse à JPY134.84 (JPY134.74)

Or : en baisse à 1 835,56 USD l'once (1 837,01 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 82,57 USD le baril (82,73 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mercredi restent à venir :

08:00 CET Indice des prix à la consommation en Allemagne

10:00 CET Allemagne indice Ifo du climat des affaires

11:00 GMT Irlande indice des prix de gros

07:00 EST US Enquête MBA sur les demandes de prêts hypothécaires

08:55 EST US Indice des ventes au détail Johnson Redbook

16:30 EST US API weekly statistical bulletin

14:00 EST US Publication du procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l'open market

Discours du président de la Fed américaine de New York, John Williams

----------

Heathrow a pour objectif de tripler l'utilisation de carburant aviation plus écologique à l'aéroport cette année, mais a prévenu que le Royaume-Uni risquait de prendre du retard par rapport à d'autres nations dans le développement d'installations de production. Le directeur général John Holland-Kaye a déclaré à l'agence de presse PA que l'aéroport de l'ouest de Londres a "ouvert la voie à la décarbonisation de l'aviation" grâce à un carburant aviation durable, mais qu'une politique gouvernementale de soutien est "nécessaire maintenant" pour concurrencer les États-Unis et le reste de l'Europe. Heathrow craint qu'un système de crédit d'impôt aux États-Unis, conçu pour attirer les investisseurs dans la production de SAF, ne fasse courir le risque au Royaume-Uni de passer à côté.

----------

Une lecture finale de l'inflation en Allemagne a confirmé une légère accélération de la hausse des prix en janvier. Destatis a confirmé sa lecture préliminaire, indiquant que les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,0 % en janvier par rapport au mois précédent, inversant une baisse mensuelle de 0,8 % en décembre. L'inflation annuelle a légèrement augmenté pour atteindre 8,7 %, contre 8,6 % à la fin de 2022. Sur une base harmonisée - qui permet une comparaison à l'échelle de l'UE - les prix ont augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle, contre une baisse de 1,2 % en décembre. L'inflation annuelle harmonisée a toutefois ralenti à 9,2 %, contre 9,6 % le mois précédent.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Credit Suisse relève WPP à 'outperform' (neutre) - objectif de cours 1260 (950) pence.

----------

Deutsche Bank réduit InterContinental Hotels à 'hold' (acheter) - objectif de cours 5,850 (5,730) pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Lloyds Banking a déclaré que le revenu net d'intérêts a augmenté de 49% pour atteindre 13,96 milliards GBP en 2022. Le revenu total, net des indemnités d'assurance et des variations des passifs contractuels, a augmenté de 12% à 18,21 milliards GBP. Le bénéfice avant impôt a peu changé, s'établissant à 6,93 milliards GBP, contre 6,90 milliards GBP. Lloyds a déclaré que "la hausse du revenu net et la baisse des coûts totaux [ont] été compensées par des charges de dépréciation en raison de la révision des perspectives économiques (contre une reprise importante en 2021)". La banque a proposé un dividende final de 1,60 pence, portant le total à 2,40 pence, soit une hausse de 20% par rapport à 2021. Elle a également annoncé le lancement d'un rachat d'actions de 2,0 milliards GBP.

----------

Rio Tinto a fait état d'une forte baisse de son bénéfice annuel, alors qu'elle a réduit ses versements. La société minière et métallurgique anglo-australienne a déclaré que le bénéfice avant impôts en 2022 était de 18,66 milliards USD, soit une baisse par rapport aux 30,83 milliards USD de l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 55,55 milliards USD, en baisse par rapport à 63,50 milliards USD. Rio Tinto a proposé un dividende final de 2,25 USD, contre 4,17 USD un an auparavant, ce qui porte le total annuel à 4,92 USD, en baisse par rapport à 7,93 USD. "Malgré des conditions de marché difficiles, nous restons résilients grâce à la qualité de nos actifs, à nos excellents employés et à la solidité de notre bilan", a déclaré le PDG Jakob Stausholm.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Primary Health Properties a annoncé une forte baisse de son bénéfice annuel, en raison d'un déficit de réévaluation. L'investisseur immobilier axé sur les soins de santé a déclaré que le revenu locatif net a augmenté à 141,5 millions GBP en 2022, contre 136,7 millions GBP l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a baissé de 60 %, passant de 141,6 millions de GBP à 56,9 millions de GBP. Cela est dû à un déficit de réévaluation de son portefeuille immobilier de 64,4 millions de GBP, contre un excédent de 110,2 millions de GBP l'année précédente. Les dividendes versés ont augmenté de 4,8 %, passant de 6,2 à 6,5 p. "Nous sommes encouragés par le ton de plus en plus ferme de la croissance des loyers et nous pensons que PHP bénéficiera à moyen terme de l'environnement inflationniste actuel, à la fois par le biais des révisions du marché ouvert et des révisions indexées", a déclaré le président Steven Owen.

----------

Future a nommé Jon Steinberg comme son nouveau directeur général. L'éditeur de magazines spécialisés et la société de médias numériques ont déclaré que Steinberg rejoindrait l'entreprise en avril, en remplacement de Zillah Byng-Thorne, chef de longue date. Steinberg était récemment président de la division News & Advertising d'Altice USA, et était auparavant PDG de DailyMail.com North America.

----------

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a autorisé sans condition la fusion de Capital & Counties Properties et de Shaftesbury. En juin de l'année dernière, les deux groupes immobiliers se sont mis d'accord sur les conditions finales de leur fusion par actions afin de créer un investisseur immobilier axé sur Londres dont la valeur du portefeuille combiné s'élève à 5,0 milliards de GBP. Mercredi, la CMA a confirmé qu'elle ne soumettrait pas la fusion à une enquête de phase 2.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Sanderson Design a annoncé un accord de licence "majeur" avec le détaillant Next pour sa marque Clarke & Clarke. En vertu de cet accord, Next détiendra les droits exclusifs de production d'une "très large gamme" de produits pour la maison Clarke & Clarke. Sanderson comptabilisera un revenu de licence accéléré de 2,6 millions de GBP au cours de l'exercice financier actuel en rapport avec l'accord. "Clarke & Clarke est déjà la plus grande marque de la société en termes de revenus et cet accord apporte un potentiel de revenus supplémentaires sur plusieurs années ainsi que l'approbation d'un grand détaillant britannique", a déclaré la PDG Lisa Montague.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.