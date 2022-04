WPP : La valeur du jour en Europe - WPP revoit ses ambitions à la hausse pour 2022

WPP cède 1,27% au London Stock Exchange, à 977,40 pence par action, malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et de perspectives relevées. Les revenus du numéro un mondial de la publicité ont en effet progressé de 6,7%, dont +8,1% en organique, pour atteindre 3,09 milliards de livres sterling. Toutes les divisions et toutes les régions ont contribué à cette croissance, soutenue par la forte demande dans les domaines des médias numériques, du commerce électronique, des données et des technologies de marketing.



Le britannique a également revu à la hausse ses perspectives 2022 et vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires net de 5,5% à 6,5%, contre environ 5% précédemment.