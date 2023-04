WPP achète l'agence de branding sonique amp et complète Landor & Fitch

(Alliance News) - WPP PLC a déclaré jeudi avoir acheté l'agence de branding sonique amp, élargissant ainsi son offre d'IA générative et de conception d'expérience de marque.

La société de publicité et de communication basée à Londres n'a pas révélé le montant payé pour amp.

Fondée en 2009, amp est basée aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des bureaux principaux en Allemagne et aux États-Unis.

L'expertise de la société en matière de musique et de son est basée sur son approche de conception Sonic DNA, a déclaré WPP, qui est renforcée par son ensemble d'outils d'IA Sonic Hub. Sonic Hub permet à amp d'analyser, de créer et de gérer des actifs sonores, en exploitant le potentiel de l'IA générative.

"L'expertise d'amp renforcera l'offre de WPP en matière de marque expérientielle et sa capacité à créer des expériences sonores de haute qualité, différenciées et appropriables par les clients", a déclaré WPP.

WPP a ajouté qu'amp rejoindrait Landor & Fitch, son cabinet de conseil en marques et en design.

Le directeur général, Mark Read, a déclaré : "Avec l'essor du streaming, du podcasting et des médias courts, l'audio est devenu un élément essentiel du panorama marketing. L'acquisition d'amp améliore notre proposition aux clients, en les aidant à créer des expériences immersives qui engagent les consommateurs à un niveau plus profond et stimulent leur avantage concurrentiel."

