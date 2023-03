WPP achète l'agence londonienne de marketing d'influence Goat pour GroupM

(Alliance News) - WPP PLC a annoncé mercredi l'acquisition de l'agence de marketing d'influence Goat pour un prix non divulgué.

La société de publicité et de communication basée à Londres a déclaré que Goat crée des campagnes de marketing d'influence de bout en bout, basées sur des données, qui stimulent l'engagement de la marque et intègrent des médias payants ciblés.

Goat, dont le siège est à Londres, compte parmi ses clients Dell Technologies Inc, Meta Platforms Inc, Tesco PLC et Uber Technologies Inc.

"Le marketing d'influence est une priorité de croissance clé pour l'industrie et pour WPP. Nos clients planifient de plus en plus des budgets à l'échelle mondiale et ont besoin de partenaires qui ont une portée mondiale pour les aider à atteindre leurs objectifs, tout en stimulant l'engagement et l'impact au niveau local", a expliqué Mark Read, directeur général de WPP.

"L'expérience éprouvée de Goat dans le domaine du marketing d'influence, associée à l'excellence de GroupM, continuera à renforcer notre expertise inégalée dans ce domaine."

WPP a déclaré que Goat rejoindra GroupM, le groupe d'investissement média de WPP, et fusionnera avec sa solution de marketing d'influence INCA pour créer "la première agence de marketing d'influence véritablement mondiale du secteur".

Christian Juhl, PDG de GroupM Global, a ajouté : "L'ajout de Goat à GroupM dans le cadre de GroupM Nexus nous donne la capacité de fournir des solutions d'influence responsables, cross-canal et basées sur les données pour les clients partout dans le monde".

Les actions étaient en hausse de 0,5 % à 954,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

