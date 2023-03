WPP acquiert le groupe allemand de communication sur les soins de santé 3K

(Alliance News) - WPP PLC a annoncé mardi avoir acquis l'agence allemande de relations publiques spécialisée dans les soins de santé, 3K Agentur fur Kommunikation.

La société de communication, de publicité et de relations publiques basée à Londres a déclaré que 3K fera partie de sa division Hill+Knowlton Strategies, afin d'étendre sa présence dans le secteur de la santé en Europe. Elle n'a pas précisé le montant qu'elle paye pour 3K, basée à Francfort.

3K possède une expertise dans le domaine des soins de santé, des produits biopharmaceutiques et des sciences connexes, a déclaré WPP, et son ajout est conforme à l'accent mis par la société sur les soins de santé et les investissements en Allemagne.

La présidente-directrice générale de H+K, Anna Maria De Salva, a déclaré : "L'ajout de 3K renforcera de manière significative notre capacité internationale dans le domaine des soins de santé."

Mark Read, PDG de WPP, a ajouté : "L'Allemagne est notre troisième marché le plus important, et l'ajout de 3K au portefeuille en pleine croissance de Hill+Knowlton renforce encore l'offre mondiale de WPP en matière de soins de santé pour ses clients."

L'action WPP était en hausse de 0,5% à 1 037,50 pence à Londres tôt mardi.

Par Sabrina Penty ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.