WPP : affiche un bénéfice de 502 ME au 1er semestre

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 6,1 milliards de livres sterling, en hausse de 9,8 % par rapport aux 5,6 milliards de livres sterling du premier semestre de 2020 (16,1 % à périmètre constant).



La marge opérationnelle globale au premier semestre est de 12,1%, en hausse de 3,9 points par rapport à l'année précédente.



Le bénéfice avant impôts est de 502 ME en hausse de 81,9% (contre -276 ME au 1er semestre 2020). Le BPA dilué ressort à 28,7 E en hausse de 86,4% (contre -15,4 E).



Le groupe relève ses prévisions pour 2021. Il vise une croissance organique de 9-10% (contre un pourcentage moyen à un chiffre auparavant) et une marge d'exploitation globale vers la partie supérieure de la fourchette de 13,5-14,0 %.



