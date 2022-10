WPP : en recul après un ajustement d'objectifs annuels

WPP recule de 2% à Londres, après l'annonce par le groupe britannique de communication d'une mise à jour mitigée de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022, à l'occasion de son point d'activité au titre de son troisième trimestre.



Il a resserré en hausse sa fourchette cible de croissance comparable des revenus hors coûts de transmission à 6,5-7% (et non plus 6-7%), mais vise désormais une marge opérationnelle globale en hausse de 30 à 50 points de base (et non plus en hausse d'environ 50 pb).



A 2,99 milliards de livres sterling, son chiffre d'affaires hors coûts de transmission a augmenté de 3,8% en comparable sur le trimestre écoulé, marquant ainsi une accélération en termes de tendance par rapport à la période correspondante en 2019, à +10,9%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.