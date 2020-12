WPP : entouré pour ses objectifs à moyen terme

WPP bondit de 5% à Londres, le groupe de communication ayant indiqué, à l'occasion d'une réunion investisseurs, s'attendre à retrouver en 2022 son niveau de revenus (moins coûts de répercussion) de 2019, parmi ses objectifs à moyen terme.



Pour 2021, il table sur une croissance de ses revenus (moins coûts de répercussion) en données comparables à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' et sur une marge opérationnelle entre 13,5 et 14%.



A horizon 2023, WPP anticipe une croissance de ses revenus (moins coûts de répercussion) entre 3 et 4%, avec un gain de 0,5 à 1% lié à de la croissance externe, et une marge opérationnelle entre 15,5 et 16%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.