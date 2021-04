WPP : retour de la croissance, gains de nouveaux budgets

WPP a annoncé mercredi avoir renoué avec une croissance organique de ses revenus dans tous ses domaines d'activité et ses principaux marché au cours du premier trimestre.



Le groupe britannique, numéro un mondial de la publicité, a vu ses ventes nettes progresser de 1,8% en données publiées lors de la période allant de janvier à mars.



A périmètres et taux de change constants, la croissance ressort à 6,3%.



WPP explique avoir profité de gains de nouveaux budgets, dont la marque de vodka Absolut, la banque américaine JPMorgan Chase ou l'éditeur de logiciels Salesforce



WPP a maintenu par ailleurs sa prévision annuelle d'une croissance organique de l'ordre de 5% de son activité cette année.



Si le groupe évoque un certain degré d'incertitude lié au rythme de la reprise, sa publication semblait rassurer les investisseurs puisque l'action WPP affichait un gain de plus de 3% ce matin à la Bourse de Londres.



