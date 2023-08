(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à la hausse vendredi, alors que les investisseurs attendent le dernier rapport sur l'emploi américain, l'événement principal à la fin d'une semaine chargée de données et de décisions de politique monétaire.

Le rapport sur les emplois non agricoles est attendu à 13h30 BST.

"Après une nouvelle hausse de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine dernière, et ce qui pourrait bien être la dernière hausse du taux d'intérêt de ce cycle, les données sur l'emploi américain d'aujourd'hui devraient continuer à montrer la résilience de l'économie américaine", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'économie américaine devrait avoir créé 200 000 emplois le mois dernier, selon le consensus cité par FXStreet, ralentissant légèrement par rapport aux 209 000 emplois de juin.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, l'agence de publicité WPP a réduit ses prévisions car ses clients américains du secteur de la technologie ont réduit leurs dépenses. Morgan Advanced Materials a maintenu ses prévisions annuelles.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2% à 7 543,6

Hang Seng : en hausse de 0,6 % à 19 529,13

Nikkei 225 : en hausse de 0,1% à 32 192,75

S&P/ASX 200 : +0,2% à 7 325,40

DJIA : clôture en baisse de 66,63 points, soit 0,2%, à 35 215,89

S&P 500 : clôture en baisse de 11,50 points, soit 0,3 %, à 4 501,89

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 13,73 points, soit 0,1%, à 13 959,72

EUR : en hausse à 1,0958 USD (1,0951 USD)

GBP : hausse à 1,2732 USD (1,2719 USD)

USD : hausse à JPY142,42 (JPY142,22)

Or : stable à 1 937,29 USD l'once (1 937,55 USD)

(Brent : en hausse à 85,28 USD le baril (84,90 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 CEST Commerce de détail de l'UE

11:00 IST Marché du travail en Irlande

09:30 BST PMI de la construction au Royaume-Uni

12:00 BST Résultats de l'enquête de la BoE auprès des acteurs du marché au Royaume-Uni

08:30 EDT Rapport sur l'emploi américain

Le marché britannique des voitures neuves a enregistré une année complète de croissance, selon un organisme industriel. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de plus d'un quart en juillet par rapport au même mois de l'année dernière, selon les chiffres préliminaires publiés par la Society of Motor Manufacturers & Traders. Il s'agit de la douzième augmentation mensuelle consécutive en glissement annuel, alors que les pénuries d'approvisionnement au niveau mondial continuent de s'atténuer. Les nouveaux véhicules électriques à batterie ont obtenu une part de marché de 16 % en juillet. La SMMT prévoit que ce chiffre atteindra près de 23 % sur l'ensemble de l'année prochaine. En début de semaine, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que l'interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030 restait la politique du gouvernement.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève John Wood Group à 'achat' (hold) - objectif de prix 210 (237) pence

Jefferies relève TI Fluid à 'acheter' (hold) - objectif de cours 150 (125) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

WPP a déclaré que les revenus du premier semestre 2023 ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 7,22 milliards de livres sterling, contre 6,76 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 51 %, passant de 418,6 millions de livres sterling à 204,3 millions de livres sterling. WPP a déclaré un dividende intérimaire de 15,0 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, WPP a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à données comparables sans répercussion des coûts pour 2023, les ramenant de 3 % à 5 % à une fourchette de 1,5 % à 3,0 %. Le directeur général Mark Read a déclaré : "Notre performance au premier semestre a été résistante avec une accélération de la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, à l'exception des États-Unis, qui ont été affectés au deuxième trimestre par une baisse des dépenses des clients technologiques et des retards dans les projets liés à la technologie. Cette situation a été ressentie principalement dans nos agences créatives intégrées. La Chine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, bien que plus lentement que prévu."

Le fabricant d'équipements de sécurité Halma a annoncé l'acquisition de Lazer Safe. Basé à Perth, en Australie, Lazer Safe conçoit et fabrique des solutions de sécurité pour les presses plieuses industrielles. Sa technologie laser est conçue pour protéger les travailleurs lorsqu'ils utilisent des machines servant à fabriquer des feuilles de métal, a déclaré Halma. L'entreprise paiera 45 millions de dollars australiens, soit environ 23 millions de livres sterling, pour Lazer. Lazer sera une société autonome au sein du secteur Sécurité de Halma. "Lazer Safe renforce la position d'Halma dans le domaine de la sécurité industrielle, où la croissance à long terme est alimentée par une réglementation croissante et le besoin d'une plus grande efficacité et d'une plus grande sécurité des employés. Lazer Safe est en parfaite adéquation avec notre objectif de protection des personnes et de leur environnement afin de développer un avenir plus sûr, plus propre et plus sain pour tous, chaque jour", a déclaré Marc Ronchetti, PDG de Halma.

ENTREPRISES - FTSE 250

Morgan Advanced Materials a déclaré que les revenus du premier semestre 2023 ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 553,9 millions de livres sterling, contre 530,2 millions de livres sterling il y a un an. Le fabricant de carbone et de métaux céramiques basé à Windsor, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 37 %, passant de 65,7 millions de livres sterling à 28,4 millions de livres sterling. Morgan Advanced a annoncé qu'elle verserait à ses actionnaires un dividende intérimaire de 5,3 pence, inchangé par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, la société a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 2 à 4 % et à un redressement du bénéfice d'exploitation ajusté au second semestre.

Telecom Plus, la société mère du fournisseur de services multiples Utility Warehouse, a déclaré que les "fortes" transactions annoncées dans les récents résultats annuels se poursuivent. Avant son assemblée générale annuelle de vendredi, elle a noté que la volatilité des prix de l'énergie s'est réduite au cours des derniers mois. Pour l'avenir, elle s'attend à une croissance annuelle à deux chiffres du nombre de clients pour l'année en cours, ce qui se traduira par une augmentation largement correspondante du bénéfice avant impôts ajusté. Le président Charles Wigoder a déclaré : "Nous restons concentrés sur notre objectif à moyen terme d'accueillir un million de clients supplémentaires chez UW, grâce à nos offres leaders sur le marché de l'énergie, du haut débit, de la téléphonie mobile et de l'assurance, ainsi qu'à l'avantage concurrentiel que nous confère notre proposition multiservice unique."

AUTRES ENTREPRISES

Home REIT a déclaré avoir vendu 40 propriétés, représentant 1,6 % de son portefeuille en nombre, pour un montant de 4,8 millions de livres sterling. Les propriétés vendues ont été identifiées comme ayant des perspectives limitées de revenus et de rendement du capital, compte tenu des dépenses d'investissement nécessaires pour les mettre en conformité avec les spécifications. Le produit de la vente représente en moyenne 39,4 % du prix d'achat, ce qui s'explique par le fait que la majorité des biens sont vacants et en bon état. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire les emprunts et fournir un fonds de roulement, a ajouté la société.

Apple a publié jeudi des résultats largement positifs pour le troisième trimestre, avec un bénéfice en hausse malgré un chiffre d'affaires en baisse, tout en augmentant son dividende trimestriel. Au cours des trois mois qui se sont terminés le 1er juillet, la société technologique basée à Cupertino, en Californie, a déclaré que le bénéfice net avait augmenté à 19,88 milliards de dollars, contre 19,44 milliards de dollars un an plus tôt. Et ce, malgré un chiffre d'affaires net en baisse à 81,80 milliards de dollars, contre 82,96 milliards de dollars l'année précédente. L'inventeur de l'iPhone a également augmenté son dividende trimestriel à 0,24 USD par action, contre 0,23 USD un an plus tôt. "Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons enregistré un chiffre d'affaires record dans le secteur des services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d'un milliard d'abonnements payants, et que nous avons constaté une vigueur continue sur les marchés émergents grâce aux ventes soutenues de l'iPhone", a déclaré Tim Cook, le PDG de l'entreprise.

Amazon a dépassé les attentes de la Bourse en termes de chiffre d'affaires et de résultat, les recettes étant stimulées par la forte croissance des services Web d'Amazon. Le détaillant en ligne basé à Seattle a fait état d'une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 134,4 milliards de dollars, contre 121,2 milliards de dollars l'année précédente, et d'un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars, contre une perte nette de 2,0 milliards de dollars auparavant. Le bénéfice par action diluée s'élève à 0,65 USD, contre une perte nette par action de 0,20 USD. Ces chiffres dépassent les prévisions des analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 131,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,35 dollar. "Il s'agit d'un nouveau trimestre de progrès importants pour Amazon", a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon. "Nous avons continué à réduire nos coûts de service dans notre réseau de traitement des commandes, tout en offrant aux clients Prime les vitesses de livraison les plus rapides que nous ayons jamais enregistrées.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

