(Alliance News) - WPP PLC a revu vendredi à la baisse ses prévisions annuelles, le deuxième trimestre de la société de publicité ayant été pénalisé par la baisse des dépenses de ses clients américains dans le secteur de la technologie.

Les actions de la société ont baissé de 6,9 % à 789,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

La société a déclaré un revenu de 7,22 millions de livres sterling pour le premier semestre, en hausse de 6,9 % par rapport aux 6,76 milliards de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 51 %, passant de 418,6 millions de livres sterling à 204,3 millions de livres sterling. WPP a déclaré des coûts financiers de 230,7 millions de livres sterling, soit une augmentation de 59 % par rapport aux 144,9 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé à un rythme plus lent de 2,7 % pour atteindre 3,76 milliards de livres sterling.

"Notre performance au cours du premier semestre a été solide, avec une accélération de la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, à l'exception des États-Unis, qui ont été touchés au deuxième trimestre par une baisse des dépenses des clients du secteur technologique et par des retards dans les projets liés à la technologie. Cette situation a été ressentie principalement dans nos agences créatives intégrées. La Chine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, mais plus lentement que prévu. À court terme, nous nous attendons à ce que le modèle d'activité du premier semestre se poursuive au second semestre de l'année", a déclaré le directeur général Mark Read.

Loin du ralentissement technologique américain, M. Read a noté que l'entreprise a remporté des contrats avec l'entreprise de biens de consommation Reckitt Benckiser Group PLC, la compagnie aérienne à bas prix easyJet PLC et Lloyds Banking Group PLC.

"Nous avons des projets d'avenir passionnants en matière d'IA qui s'appuient sur notre acquisition de Satalia en 2021 et sur notre utilisation de l'IA dans l'ensemble de WPP. Nous tirons parti de nos efforts grâce à des partenariats avec les principaux acteurs, notamment Adobe, Google, IBM, Microsoft, Nvidia et OpenAI. Nous réalisons des travaux basés sur l'IA pour de nombreux clients, dont Nestlé, Nike et Mondelez. L'IA sera fondamentale pour le succès futur de WPP et nous nous engageons à l'adopter pour stimuler la croissance et la valeur à long terme", a ajouté M. Read.

WPP s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires à données comparables, moins les coûts répercutés, de 1,5 % à 3,0 % pour 2023, ses prévisions ayant été réduites par rapport à une fourchette de 3 % à 5 %. Son objectif de marge d'exploitation globale d'"environ 15 %" a toutefois été maintenu. Sa marge opérationnelle globale en 2022 est passée de 14,4 % à 14,8 %.

WPP a maintenu son dividende intérimaire à 15,0 pence par action.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.