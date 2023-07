WSFS Financial Corporation est une société holding d'épargne et de prêt. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Wilmington Savings Fund Society, FSB (la Banque). Les segments de la société comprennent WSFS Bank, Cash Connect et Wealth Management. Le segment WSFS Bank propose des prêts, des crédits-bails et d'autres produits financiers aux entreprises et aux particuliers. WSFS Bank propose également une grande variété de produits de prêts à la consommation, des services de courtage en valeurs mobilières et en assurance par l'intermédiaire de ses succursales de détail, ainsi que des services de prêts hypothécaires et de titres de propriété par l'intermédiaire de WSFS Mortgage. Cash Connect fournit des services de transport de fonds, de coffre-fort intelligent et d'autres services de transport de fonds aux États-Unis grâce à des partenariats avec divers réseaux, fabricants et fournisseurs de services dans le secteur du transport de fonds. Le segment Wealth Management propose une gamme de services de planification et de conseil, de gestion des investissements, de services fiduciaires personnels et institutionnels, ainsi que des produits de crédit et de dépôt aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels.

Secteur Banques