WSP Global : Circulaire d'information annuelle 2022

30 mars 2022

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à assister à l'assemblée annuelle 2022 (l'« assemblée ») des porteurs d'actions ordinaires

(les « actionnaires ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP ») qui se tiendra le 12 mai 2022, à 11 h (heure de l'Est). Encore une fois cette année, la Société tiendra une assemblée virtuelle uniquement, qui se déroulera par webdiffusion en direct et à laquelle tous les actionnaires, sans égard à leur emplacement géographique, pourront également participer. La Société considère que l'utilisation de modes de communication améliorés par la technologie avec les actionnaires permet de faciliter la participation individuelle des investisseurs, rend l'assemblée plus accessible et plus active pour tous les participants, en permettant à plus d'actionnaires d'y participer, ce qui est conforme aux objectifs des organismes de réglementation, des parties prenantes et des autres parties intéressées dans le processus de gouvernance d'entreprise. Le format uniquement virtuel de l'assemblée permettra d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos collectivités, actionnaires, employés et autres parties prenantes en raison de la pandémie de COVID-19.

L'année 2021 a été elle aussi marquée par les répercussions mondiales de la pandémie de COVID-19 sur la santé, la société et l'économie et elle a mis en lumière la capacité de la Société de relever et de relever ces défis avec attention, dévouement et compassion tout en planifiant l'avenir.

Grâce à la résilience de notre main-d'œuvre, à l'agilité de notre modèle d'exploitation et à nos forces intrinsèques, nous avons pu terminer l'année avec une performance solide, conforme aux objectifs financiers que nous avions fixés, et rester concentrés sur notre stratégie et les possibilités qui nous attendent. En 2021, WSP a obtenu des résultats financiers robustes. Nous sommes heureux d'annoncer que la croissance interne des produits des activités ordinaires a respecté ou surpassé les prévisions de la direction pour l'année. Comme 2021 était la dernière année de notre plan stratégique 2019-2021, nous sommes fiers de confirmer l'atteinte de nos objectifs financiers stratégiques qui y sont énoncés. Nous commençons 2022 en force et nous sommes optimistes quant aux occasions de réaliser les ambitions de notre plan stratégique 2022-2024.

Chez WSP, nous demeurons vigilants quant à une vaste gamme de questions et de risques touchant, notamment, la santé, la sécurité et le bien-être, l'inclusion et la diversité, ainsi que des questions plus générales en matière d'environnement, de société et de gouvernance (« ESG »). Nous comprenons l'importance d'assurer la pérennité de nos opérations et nous continuons à offrir de la valeur à nos actionnaires, employés et clients tout en nous positionnant comme l'une des meilleures entreprises du monde post-pandémie dotée d'une stratégie ESG de classe mondiale. Alors que WSP entre dans un nouveau cycle stratégique, nous continuerons de construire sur nos fondations robustes et nos parties prenantes peuvent compter sur un conseil d'administration très engagé pour assurer la reddition de comptes et la direction de l'entreprise. Ces sujets importants sont discutés plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 30 mars 2022.

Nous espérons avoir le plaisir de discuter avec vous à l'assemblée.

Cordialement,

Le président et chef de la direction,

Le président du conseil d'administration,

Alexandre L'Heureux

Christopher Cole

Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de disponibilité des documents de procuration

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée »).

Date et heure Lieu Jeudi 12 mai 2022 11 h (heure de l'Est) Assemblée virtuelle par webdiffusion audio en direct au https://web.lumiagm.com/409927361Mot de passe : WSP2022 (sensible à la casse)

Encore une fois cette année, la Société tiendra une assemblée virtuelle uniquement à laquelle tous les porteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires (les « actions »), sans égard à leur emplacement géographique, pourront également participer. Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne. La Société considère que l'utilisation de modes de communication améliorés par la technologie avec les actionnaires permet de faciliter la participation individuelle des investisseurs, rend l'assemblée plus accessible et plus active pour tous les participants, en permettant à plus d'actionnaires d'y participer, ce qui est conforme aux objectifs des organismes de réglementation, des parties prenantes et des autres parties intéressées dans le processus de gouvernance d'entreprise. Le format virtuel seulement de l'assemblée permettra d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos collectivités, actionnaires, employés et autres parties prenantes en raison de la pandémie de COVID-19. Tous les actionnaires pourront assister, participer, poser des questions et voter à l'assemblée en se branchant en ligne et en suivant les instructions données dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 30 mars 2022 (la « circulaire ») à la rubrique « Procurations - Comment assister et voter à l'assemblée virtuelle ».

POINTS À L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

Points à l'ordre du jour de l'assemblée des actionnaires :

Points à l'ordre du jour de l'assemblée Pour plus de détails 1. Présentation des états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de l'auditeur indépendant y afférent Voir la sous-rubrique « 1. Présentation des états financiers » de la rubrique « Points à l'ordre du jour de l'assemblée » de la circulaire 2. Élection de chacun des administrateurs de la Société qui demeureront en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de leurs remplaçants Voir la sous-rubrique « 2. Élection des administrateurs » de la rubrique « Points à l'ordre du jour de l'assemblée » de la circulaire 3. Nomination de l'auditeur indépendant de la Société pour le prochain exercice et autorisation donnée aux administrateurs de fixer sa rémunération Voir la sous-rubrique « 3. Nomination de l'auditeur » de la rubrique « Points à l'ordre du jour de l'assemblée » de la circulaire 4. Examen et approbation, à titre consultatif et de manière non contraignante, de la façon d'établir les politiques de rémunération des membres de la haute direction Voir la sous-rubrique « 4. Vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction » de la rubrique « Points à l'ordre du jour de l'assemblée » de la circulaire 5. Examen de toute autre question, le cas échéant, qui peut être dûment soumise à l'assemblée ou à toute reprise de cette assemblée en cas d'ajournement L'information relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de voter à l'égard de toute autre question est présentée à la sous-rubrique « Comment remplir le formulaire de procuration » de la rubrique « Procurations » de la circulaire

NOTIFICATION ET ACCÈS

Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, vous recevez le présent avis parce que la Société a décidé de recourir aux procédures de notification et d'accès pour remettre aux actionnaires inscrits et non inscrits le présent avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires, la circulaire relative à l'assemblée et les autres documents reliés aux procurations (les « documents relatifs à l'assemblée »), ainsi que les états financiers consolidés audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport de l'auditeur indépendant y afférent et le rapport de gestion connexe (collectivement, les « états financiers »). Les procédures de notification et d'accès constituent un ensemble de règles qui permettent à l'émetteur d'afficher en ligne une version électronique des documents reliés aux procurations, par le truchement de SEDAR et d'un autre site Web, au lieu d'en expédier par la poste un exemplaire imprimé aux actionnaires. Dans le cadre des procédures de notification et d'accès, les actionnaires continuent de recevoir le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote leur permettant de voter à l'assemblée. En revanche, au lieu d'un exemplaire imprimé des documents relatifs à l'assemblée et des états financiers, ils se voient transmettre le présent avis, qui indique comment se procurer en ligne les documents relatifs à l'assemblée et les états financiers ou en demander un exemplaire imprimé. Comme elles permettent de comprimer sensiblement les coûts d'impression et d'envoi postal, en plus d'être écologiques et de réduire l'utilisation de papier, les procédures de notification et d'accès bénéficient directement à la Société.

Comment se procurer les documents relatifs à l'assemblée et les états financiers Sur notre site Web www.wsp.comsous la section « Investisseurs » / « Rapports et dépôts réglementaires » Sur SEDAR www.sedar.comsous le profil de la Société

Les actionnaires sont priés de lire attentivement la circulaire et les autres documents relatifs à l'assemblée avant d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions.

COMMENT DEMANDER UN EXEMPLAIRE IMPRIMÉ DES DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE ET DES ÉTATS FINANCIERS

Avant l'assemblée

Vous pouvez demander un exemplaire imprimé des documents relatifs à l'assemblée et des états financiers sans frais en communiquant avec Compagnie Trust TSX (« Trust TSX ») par téléphone au 1 888 433-6443 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 682-3801 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à l'adresse tsxt-fulfilment@tmx.com.

Veuillez noter que vous ne recevrez pas d'autre formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote; veuillez donc conserver le formulaire actuel afin d'exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

En tout état de cause, les demandes d'exemplaires imprimés doivent être reçues au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date et l'heure limites pour la remise du formulaire de procuration, soit le 10 mai 2022 à 11 h (heure de l'Est), pour que les actionnaires obtiennent les documents relatifs à l'assemblée et les états financiers avant cette date et la date de l'assemblée. Nous estimons que l'actionnaire désireux de recevoir les exemplaires imprimés et les états financiers avant l'heure limite pour voter et la date de l'assemblée doit veiller à ce que sa demande soit reçue au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 3 mai 2022.

Après l'assemblée

Par téléphone au 438 843-7519 ou par courrier électronique à l'adresse corporatecommunications@wsp.com. Un exemplaire imprimé des documents relatifs à l'assemblée et des états financiers devrait vous être expédié dans les dix (10) jours civils de la réception de votre demande.

VOTE ET QUESTIONS À L'ASSEMBLÉE

La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à l'assemblée et à y voter est le 30 mars 2022 (la « date de référence »). Seuls les actionnaires dont les noms figurent dans le registre des actions à la fermeture des bureaux à la date de référence seront habiles à recevoir un avis de convocation à l'assemblée et à y voter. Les actionnaires qui acquièrent des actions après la date de référence n'auront pas le droit d'exercer les droits de vote rattachés à ces actions à l'assemblée.