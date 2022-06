WSP Global : Rapport mondial sur les facteurs ESG - 2021

Le présent rapport (le « rapport ») porte sur les performances ESG du Groupe WSP Global Inc. et de ses filiales (collectivement, « WSP » ou « la Société ») du 1er janvier au 31 décembre 2021, à moins d'indication contraire. Il a été préparé conformément aux normes Global Reporting Initiative (GRI), option de conformité essentielle. Il contient les divulgations recommandées par les normes sur les services d'ingénierie et de construction, et les services professionnels et commerciaux, établies par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

La liste des acquisitions de WSP se trouve aux pages 8 et 9 de la Notice annuelle 2021 de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Pour rédiger ce rapport, nous avons consulté un grand éventail de parties prenantes internes et externes à l'échelle locale, régionale et mondiale, y compris les services Stratégie en milieu de travail, Ressources humaines, Affaires juridiques, Approvisionnement, Éthique et intégrité, Sécurité de l'information et confidentialité, Gestion des risques, Finances, Santé et sécurité, Relations avec les investisseurs et Communications ainsi que nos équipes d'exploitation régionales, nos clients et nos investisseurs.

Les divulgations figurant dans ce rapport reflètent l'information se rapprochant au plus près de nos connaissances au moment de la publication. Le rapport a fait l'objet d'une révision interne par les dirigeants de nos fonctions corporatives pertinentes, soit notre directeur mondial ESG et notre comité de divulgation publique. Le rapport a également été revu par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.