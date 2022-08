WSP Global : T2 2022 Rapport de Gestion

4

1 RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion qui suit se veut une analyse de la situation financière consolidée et des résultats d'exploitation consolidés de Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP »), est daté du 8 août 2022 et a été préparé en vue d'aider les lecteurs à comprendre le contexte d'affaires, les stratégies et le rendement de la Société, ainsi que les facteurs de risque auxquels celle-ci est exposée. Le présent rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société et les notes annexes pour le trimestre et le semestre clos le 2 juillet 2022 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés audités de la Société et les notes annexes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 2 juillet 2022 ont été établis conformément à IAS 34 Information financière intermédiaire publiée par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Tous les montants présentés dans le présent rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. Toute l'information présentée dans le présent rapport de gestion est non auditée.

Le présent rapport de gestion porte sur les résultats de la Société pour le deuxième trimestre et le semestre clos le

2 juillet 2022. Les deuxième et troisième trimestres de la Société comptent toujours 13 semaines. Toutefois, le nombre de semaines des premier et quatrième trimestres varie d'un exercice à l'autre, puisque l'exercice de la Société se termine obligatoirement le 31 décembre chaque année. Les résultats du deuxième trimestre couvrent la période du 3 avril 2022 au 2 juillet 2022 et les résultats comparatifs du deuxième trimestre rendent compte de la période du 28 mars 2021 au

26 juin 2021.

Dans le présent rapport de gestion, les termes « Société », « nous », « notre », « nos », « WSP » ou « WSP Global » font référence à Groupe WSP Global Inc. Selon le contexte, ce terme peut également inclure les filiales et les entreprises associées.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES

MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'IASB. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement

52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le « Règlement

52-112 ») prescrit les obligations d'information qui s'appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société :

les mesures financières non conformes aux IFRS; les ratios non conformes aux IFRS; le total des mesures sectorielles; les mesures de gestion du capital; les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent rapport de gestion, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets, le total du BAIIA ajusté par secteur; le total de la marge du BAIIA ajusté par secteur; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures sont définies dans la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », et un rapprochement avec des mesures conformes aux IFRS est présenté à la rubrique 8, « Revue financière » et à la rubrique 9, « Situation de trésorerie ».