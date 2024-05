MONTRÉAL, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a publié aujourd’hui son rapport mondial sur les facteurs ESG 2023, qui décrit ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), de même que sa performance à l’égard de tous ces aspects. L’engagement inébranlable de WSP en faveur du développement durable et de l’innovation est souligné tout au long du rapport, la Société démontrant les progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ses objectifs ESG à court et à long terme.



« En 2023, nous avons continué à progresser vers l’atteinte de nos cibles, tout en permettant à nos clients de faire une différence durable là où cela compte le plus pour nos collectivités », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Je suis fier de notre performance et optimiste par rapport aux activités déjà en cours cette année, dans un contexte où nous travaillons à la réalisation de nos objectifs ESG ambitieux et nous planifions la prochaine étape de notre croissance durable. »

Les faits saillants du rapport mondial sur les facteurs ESG 2023 incluent ce qui suit :

Revenus associés aux ODD déclarés 1 correspondant à environ 63,4 % des produits des activités ordinaires bruts annualisés totaux, soit une hausse comparativement à 2022.

correspondant à environ 63,4 % des produits des activités ordinaires bruts annualisés totaux, soit une hausse comparativement à 2022. Réduction des émissions totales de GES de portée 1, de portée 2 (par secteur) et de portée 3 de 21 %, par rapport à l’année de référence 2018.

Augmentation annuelle du taux moyen de rétention des employés au niveau mondial d’un peu plus de 1 %.

76 % des postes de direction au niveau mondial ont été pourvus en interne.

WSP a effectué sa première évaluation de double importance relative des facteurs ESG.

Pour la première fois, la Société est incluse dans l’indice de durabilité Dow Jones pour l’Amérique du Nord et paraît dans le classement mondial 2024 des 100 entreprises les plus responsables de Corporate Knights.

Parallèlement, WSP continue de tirer parti de son programme Conçu pour l’avenirMC2 pour avoir un impact tangible sur les collectivités à travers le monde grâce au travail qu’elle effectue pour ses clients.

« Dans un monde qui évolue à toute vitesse, il faut une expertise multidisciplinaire approfondie et une bonne dose d’ingéniosité et d’innovation pour créer un futur plus résilient et prospère; or, WSP embrasse de tout cœur ce défi », a déclaré André-Martin Bouchard, directeur mondial, Sciences de la Terre et environnement et directeur exécutif mondial, ESG chez WSP. « Qu’il s’agisse de concevoir des bâtiments zéro émission nette, d’améliorer la mobilité urbaine ou de restaurer la biodiversité, nos équipes ont eu un impact des plus positifs en 2023. La valeur de leur travail dans le cadre de différents projets ressort brillamment à la lecture de notre dernier rapport. »

Pour parcourir le rapport mondial sur les facteurs ESG 2023 de WSP et en savoir plus sur les initiatives de la Société en la matière, veuillez consulter le site wsp.com/rapport-ESG.

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l'avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d'ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment, de l'énergie, de l'eau et de l'exploitation minière. Nos quelque 67 200 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d'avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

