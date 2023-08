WT Financial Group Limited est une société de services financiers diversifiés basée en Australie. La société opère à travers deux segments : Business to business (B2B) et Direct to consumer (B2C). Le segment B2B comprend la planification financière, les conseils en investissement, la vente de produits et les services de licence et les offres de produits proposés par (et à) des cabinets de conseil financier indépendants dont les conseillers opèrent en tant que représentants autorisés de Wealth Today Pty Ltd (Wealth Today), Sentry Group Pty Ltd (Sentry), et Synchronised Business Services Pty Ltd (Synchron). Le segment B2C comprend un cabinet comptable dont les employés salariés proposent des services de comptabilité, de fiscalité et d'administration de SMSF aux consommateurs sous la structure/marque de la société. Le segment B2C comprend également une entreprise de courtage hypothécaire, dont les employés salariés aident les consommateurs à obtenir des prêts hypothécaires, et une licence immobilière dont les employés salariés proposent des services immobiliers en tant qu'agent de l'acheteur ou agent du vendeur.

Secteur Services de placements diversifiés