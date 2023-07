Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de lasers à fibre et de dispositifs et matériaux clés connexes. Les principaux produits de la société comprennent les lasers à fibre pulsée, les lasers à fibre continue et autres. La société fournit également des services de développement technique. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels