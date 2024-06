Wuhan Tianyu Information Industry Co Ltd est une société chinoise principalement impliquée dans le développement, la fabrication, la distribution et les services de produits de cartes à puce et de systèmes d'application connexes. La société fournit principalement des cartes à puce, notamment des cartes de communication, des cartes à circuit intégré (CI) financières, des cartes de circulation intelligentes et autres ; des terminaux, notamment des disques de contrôle fiscal et des points de vente intelligents, et autres. Ses produits sont utilisés dans les domaines de la communication, de la finance et du paiement électronique, de la télévision mobile multimédia, de la fiscalité, du transport intelligent, de l'électronique médicale et de l'Internet mobile, entre autres. La société fournit également des services techniques et de développement, ainsi que des services d'intégration de systèmes.