Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement au développement de technologies de protection de l'environnement. L'activité principale de l'entreprise consiste à fournir des services de traitement des lixiviats de décharges et des eaux usées très difficiles, y compris la recherche et le développement, la fabrication et l'intégration d'équipements de protection de l'environnement, la construction d'ingénierie de protection de l'environnement et les services d'exploitation de projets de protection de l'environnement. Les services de la société sont principalement utilisés pour le traitement des lixiviats des centrales d'incinération des déchets, des lixiviats des décharges, des lixiviats des stations de transfert des déchets, des lixiviats des cendres volantes, des lixiviats des déchets de cuisine, des liquides de biogaz de cuisine, des eaux usées municipales, des eaux usées industrielles, des eaux usées des élevages de bétail et d'autres domaines de traitement. L'entreprise exerce principalement ses activités dans le pays.

Secteur Services des eaux