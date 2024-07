Wuhu Fuchun Dye and Weave Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de fils teints. Les produits de la société comprennent des fils teints et des fils commerciaux. La marque principale de l'entreprise est Tianwaitian. Les produits de la société sont principalement utilisés dans l'habillement, les vêtements et les textiles de maison. En outre, l'entreprise fournit également des services de traitement confiés à des tiers. L'entreprise distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Textiles et Cuirs