Wuhu Sanlian Forging Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de pièces automobiles forgées. Les principaux produits de la société sont des pièces automobiles forgées, notamment des vilebrequins, des arbres d'équilibrage, des arbres creux, des bielles, des rotules de direction, des bras de commande, des charnières de porte, etc. Les produits de la société sont utilisés dans les systèmes de puissance, les systèmes de transmission, les systèmes de direction et les systèmes de support de suspension des automobiles. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.