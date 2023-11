Wuliangye Yibin Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de liqueurs. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de liqueurs (91,5%) : marques Wuliangye, Wuliangye 501, Classic Wuliangye, Wuliangye 1618, Wuliang Chun (Spring), Wuliang Chun, Wuliang Te Qu, Jian Zhuang, etc. ; - autres (8,5%) : fabrication d'emballages en plastique, de bouteilles en verre, etc. La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Distillateurs et caves à vin