Les ventes de logements neufs à Singapour au plus haut depuis un an malgré les mesures de refroidissement

Les ventes de logements neufs à Singapour ont atteint leur niveau le plus élevé depuis un an, selon des données officielles publiées jeudi, malgré une augmentation des taxes un mois plus tôt pour tenter de refroidir le marché et de décourager les acheteurs étrangers.

Il y a eu 1 038 nouveaux logements vendus en mai, soit 17 % de plus qu'en avril, selon les données de l'Urban Redevelopment Authority (URA). Ces chiffres n'incluent pas les transactions de revente.

Cette augmentation intervient malgré les mesures de refroidissement prises en avril, qui se sont traduites par une augmentation des taxes foncières imposées aux Singapouriens et aux résidents permanents qui achètent de nouveaux logements, ainsi que par un bond de 60 % pour les acheteurs étrangers, ce qui est exorbitant.

Les achats de logements neufs par des acheteurs étrangers ont ainsi chuté de 47,8 % en mai par rapport à avril, selon les données de l'URA.

L'augmentation de la taxe vise à réduire la demande internationale après que les achats étrangers ont atteint environ 7% de toutes les transactions immobilières au premier trimestre de cette année, contre environ 6% de 2017 à 2019.

Les ventes de logements neufs à Singapour peuvent être volatiles, les chiffres fluctuant en fonction du nombre de nouveaux lancements.

Le nombre d'unités vendues en mai était inférieur aux 1 355 unités vendues au cours du même mois l'année dernière, selon les données. Ce chiffre devrait baisser en juin en raison de l'absence de nouveaux lancements de logements ce mois-ci.

Le marché recule par rapport aux tendances internationales, qui ont vu une baisse des prix au Canada, en Chine et en Nouvelle-Zélande.

L'indice des prix de l'immobilier résidentiel privé dans la ville-État a augmenté de 3,3 % au cours du premier trimestre de cette année, ce qui est nettement supérieur à la hausse de 0,4 % enregistrée au cours du trimestre précédent.

Le bond du taux de ventes de logements neufs en mai était dû à la demande locale et ne signifiait donc pas que les mesures de refroidissement ne fonctionnaient pas, a déclaré Christine Sun, première vice-présidente de la recherche et de l'analyse chez OrangeTee & Tie. (Reportage de Chen Lin à Singapour ; Rédaction de Xinghui Kok, Martin Petty)