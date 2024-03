Wushang Group Co Ltd, anciennement Wuhan Department Store Group Co Ltd, est une société basée en Chine qui exerce principalement des activités de vente de marchandises dans des centres commerciaux et des supermarchés. La société opère par le biais de grands magasins et de chaînes de supermarchés. La société est également engagée dans des activités immobilières. La Société vend principalement des fruits et légumes, des produits d'élevage, des produits aquatiques, des ingrédients quotidiens, des céréales et de l'huile, des assaisonnements, des aliments de loisirs, des boissons, des produits de lavage cosmétiques, des chaussures et des chapeaux, du coton à aiguilles, des grands magasins de loisirs et d'autres marchandises. La Société exerce principalement ses activités dans la province de Hubei, en Chine.