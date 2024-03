Wuestenrot & Wuerttembergische AG (W&W) est une société holding basée en Allemagne qui gère un groupe d'entreprises actives dans les secteurs de l'assurance et de la banque. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Building Society Saving Bank, Assurance des particuliers et Assurance des biens. Le segment des caisses d'épargne-logement propose, par l'intermédiaire de Wuestenrot Bausparkasse AG, une gamme de produits bancaires dans le domaine du crédit et de l'épargne-logement, ainsi que du financement de la construction. Le secteur de l'assurance de personnes, qui comprend les sociétés Wuerttembergische Lebensversicherung AG et Wuerttembergische Krankenversicherung AG, propose des produits d'assurance vie et santé, traditionnels ou en unités de compte. Le secteur de l'assurance de biens, opérant par l'intermédiaire de Wuerttembergische Versicherung AG, propose des produits d'assurance pour les particuliers et les entreprises, tels que des assurances responsabilité civile, accidents, véhicules, habitation et technique, entre autres. W&W possède de nombreuses autres filiales, responsables de ses activités internationales et de soutien.

