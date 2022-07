WuXi AppTec Co., Ltd. : Nomura optimiste sur le dossier

Données financières CNY USD EUR CA 2022 38 851 M 5 744 M 5 672 M Résultat net 2022 8 698 M 1 286 M 1 270 M Tréso. nette 2022 5 094 M 753 M 744 M PER 2022 34,1x Rendement 2022 0,66% Capitalisation 294 Mrd 43 539 M 42 995 M VE / CA 2022 7,45x VE / CA 2023 6,09x Nbr Employés 36 997 Flottant 63,7% Graphique WUXI APPTEC CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WUXI APPTEC CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 101,56 CNY Objectif de cours Moyen 157,31 CNY Ecart / Objectif Moyen 54,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Min Zhang Chen Co-Chief Executive Officer & Executive Director Qing Yang Co-CEO, Executive Director & Executive VP Ge Li Chairman & President Ellis Chu Co-Chief Financial Officer & Senior Vice President Ming Shi Co-Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WUXI APPTEC CO., LTD. -14.35% 43 539 GILEAD SCIENCES, INC. -16.51% 76 036 VERTEX PHARMACEUTICALS 29.18% 73 714 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. -7.75% 62 769 BIONTECH SE -38.05% 38 815 GENMAB A/S -1.22% 23 088