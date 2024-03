Selon deux sources, des responsables du renseignement américain ont déclaré fin février à des sénateurs travaillant sur un projet de loi relatif à la sécurité des biotechnologies que l'entreprise pharmaceutique chinoise WuXi AppTec avait transféré à Pékin, sans son consentement, des éléments de propriété intellectuelle américains. Le gouvernement américain craint que certaines entreprises chinoises de biotechnologie ne fournissent des technologies ou des travaux de recherche et de développement destinés à l'armée chinoise, et la législation proposée limiterait les fonds du gouvernement américain destinés à ces entreprises chinoises.

Le FBI, le département d'État et le bureau du directeur du renseignement national ont organisé une séance d'information confidentielle à l'intention d'une douzaine de sénateurs. Ces responsables ont déclaré que WuXi AppTec et d'autres entités chinoises s'étaient engagées dans des activités aux États-Unis contraires aux intérêts de la sécurité nationale américaine, ont indiqué les sources sous couvert d'anonymat.

Parmi les préoccupations des agences figurent des informations reflétées dans des rapports récents des services de renseignement selon lesquels WuXi AppTec a transféré la propriété intellectuelle d'un client américain aux autorités chinoises sans son consentement, ont déclaré les deux sources.

Les sources n'ont pas révélé le nom du client ni la nature de l'information en raison de la sensibilité du matériel classifié.

Elles ont refusé de commenter davantage le contenu de la réunion d'information.

Un porte-parole de WuXi AppTec a déclaré : "Nous n'avons pas connaissance de transferts non autorisés de la part de WuXi AppTec : "Nous n'avons pas connaissance de transferts non autorisés par WuXi AppTec de données ou de propriété intellectuelle de clients américains vers la Chine. La protection des informations de nos clients est de la plus haute importance pour nous, et nous les stockons conformément à leurs instructions."

WuXi AppTec "respecte et se conforme pleinement" aux exigences des autorités fédérales et étatiques américaines, a déclaré le porte-parole.

Le FBI, le bureau du directeur du renseignement national et le département d'État se sont refusés à tout commentaire.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que les affirmations du Congrès selon lesquelles WuXi AppTec représentait une menace pour la sécurité nationale étaient injustifiées.

"Si quelqu'un pense que WuXi AppTec ou ses sociétés apparentées ont violé les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle, il doit fournir des preuves convaincantes à l'appui de ses affirmations", a déclaré l'ambassade.

La séance d'information a eu lieu alors que la commission sénatoriale de la sécurité intérieure examinait la proposition de loi Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024, qui pourrait restreindre les échanges avec les entreprises chinoises de biotechnologie pour des raisons de sécurité nationale.

Un assistant du sénateur démocrate Gary Peters, qui dirige la commission bipartisane de la sécurité intérieure, a confirmé à Reuters que les législateurs avaient récemment reçu une séance d'information "pour discuter des menaces sous-jacentes à la biosécurité que le projet de loi tente d'aborder, afin que les membres soient bien informés". Le 6 mars, la commission a approuvé le projet de loi, qui pourrait être examiné par l'ensemble du Sénat. Les bureaux des sept autres sénateurs démocrates et des sept sénateurs républicains de la commission ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu à Reuters au sujet de la réunion d'information. Un projet de loi similaire présenté à la Chambre des représentants alléguait que WuXi AppTec et certaines autres entreprises chinoises avaient des liens avec l'armée chinoise, allégations que l'entreprise a également rejetées.

Les entreprises chinoises ont déclaré que le projet de loi contenait des allégations fausses, trompeuses et infondées.

Les services de WuXi AppTec vont de la recherche et du développement à la fabrication de matières premières pharmaceutiques et de médicaments. Elle compte parmi ses clients de grandes sociétés pharmaceutiques et de petites entreprises de biotechnologie.

Environ deux tiers de ses ventes l'année dernière provenaient des États-Unis. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a plus que quadruplé depuis 2018 pour atteindre 40,3 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars) en 2023.

Les nouvelles concernant les projets de loi ont fait chuter les actions de WuXi AppTec d'environ 36% à Shanghai et d'environ 54% à Hong Kong cette année.

MENACES POUR LA BIOSÉCURITÉ

La réunion d'information de février a eu lieu quelques jours avant que la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales ne vote en faveur de la proposition de loi.

La Biotechnology Innovation Organization, qui représente les entreprises du secteur, s'était initialement opposée à l'inclusion de WuXi AppTec et d'autres entreprises dans le projet de loi. Mais à la mi-mars, sous la pression des législateurs américains, BIO est revenue sur son opposition au projet de loi, invoquant la sécurité nationale des États-Unis, et a déclaré que son membre WuXi AppTec avait mis fin à ses liens avec le groupe de pression.

À peu près au même moment que la réunion d'information, l'administration Biden a dévoilé un décret interdisant les transferts de données génomiques et autres vers la Chine pour des raisons de sécurité nationale. Dans son évaluation annuelle des menaces, le bureau du directeur du renseignement national a averti en février que Pékin tentait d'accélérer son développement scientifique et technologique par le biais du vol de propriété intellectuelle et d'autres moyens afin d'en tirer un avantage économique et militaire.

LE REVIREMENT DE LA BIO

Après le briefing, des législateurs ou des membres du personnel des deux partis politiques ont dit à BIO qu'ils avaient reçu des informations préoccupantes sur les relations de WuXi AppTec avec le gouvernement chinois, selon deux autres sources. La teneur de ces informations n'a pas été communiquée, ont précisé les sources. Mais l'une des personnes a déclaré que les préoccupations des législateurs américains, ainsi que les nouvelles directives du directeur général de BIO récemment nommé, John Crowley, ont contribué à inciter le groupe à se séparer de WuXi AppTec.

BIO avait soutenu l'entreprise en février dernier, lorsque Rachel King, alors PDG de BIO, avait écrit une lettre à la commission sénatoriale de la sécurité intérieure pour l'exhorter à reconsidérer la législation proposée. Une semaine après l'arrivée de M. Crowley à la tête de l'entreprise, BIO a retiré son soutien à WuXi AppTec et s'est ralliée à la législation sur la biosécurité.

M. Crowley a décrit le revirement de BIO à Reuters comme une "évolution" et a déclaré que le groupe souhaitait travailler avec les législateurs sur la législation et ramener la biofabrication aux États-Unis. Le vote de la commission sénatoriale sur le projet de loi et la pression publique exercée par l'auteur de la version de la Chambre des représentants, le représentant Mike Gallagher, ont été parmi les facteurs qui ont motivé la décision, a déclaré M. Crowley.

"Nous ne pouvons pas laisser la Chine devenir le centre d'excellence en matière de biotechnologie", a-t-il déclaré. (Reportage de Michael Martina à Washington, et de Michael Erman et Karen Freifeld à New York ; Rédaction de Caroline Humer, Matthew Lewis, Daniel Wallis et Lisa Shumaker)