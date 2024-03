WuXi AppTec Co., Ltd. est spécialisé dans la fourniture d'un large portefeuille de services de R&D et de fabrication qui permettent aux entreprises des industries pharmaceutiques et biotechnologiques de faire progresser les découvertes et de fournir des traitements révolutionnaires aux patients. Le CA par activité se répartit comme suit : - services de laboratoire (60,9%) : services de découverte de petites molécules, services bioanalytiques, services d'essais de sécurité des dispositifs médicaux, services de fabrication et de distribution des tests de thérapie cellulaire et génique, etc. ; - services OCM et OGCD (31,9%) : mise au point de procédés de fabrication, production d'intermédiaires avancés et d'ingrédients pharmaceutiques actifs, développement de formulations et fabrication de produits pharmaceutiques posologiques pour essais précliniques et cliniques, application de nouveaux médicaments et approvisionnement commercial de médicaments chimique, etc. ; - services de recherche clinique (7,1%) : services de planification de projets, exploitation et surveillance cliniques et gestion d'essais cliniques de phase I à IV, essai d'instruments médicaux, etc. ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (25,1%), Asie (4,1%), Etats-Unis (53,6%), Europe (16%) et autres (1,2%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale