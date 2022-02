La biotech chinoise Wuxi Biologics a été ajoutée à la "liste non vérifiée" des Etats-Unis, qui soumet les entités étrangères à des contrôles plus stricts des exportations. L’action a fortement chuté après l’annonce et sa négociation a été interrompue à Hong Kong. 31 autres entités chinoises ont été ajoutées à la liste.

