WuXi Biologics Cayman Inc est une société holding d'investissement dont l'activité principale consiste à fournir des services de découverte, de développement et de fabrication de produits biologiques. Par l'intermédiaire d'une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) entièrement intégrée, la société fournit des services biologiques de bout en bout à partir d'un guichet unique. Les étapes du processus de développement des produits biologiques comprennent la phase pré-IND (découverte de médicaments et développement préclinique), le développement clinique précoce (phases I et II), le développement clinique tardif (phase III) et la fabrication commerciale. L'entreprise propose également des services CRDMO de vaccins de bout en bout, comprenant la découverte et le développement de vaccins, la fabrication commerciale à grande échelle et la distribution mondiale. La société dispose de la plateforme d'anticorps bispécifiques WuXiBody, de la plateforme d'anticorps multispécifiques SDArBodY, de la plateforme de développement de lignées cellulaires WuXia, de la plateforme de fabrication continue WuXiUP et de la plateforme de vaccins à ARNm. L'entreprise exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale