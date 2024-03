Wuxi Chipown Micro-electronics Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la conception de circuits intégrés. La société est principalement engagée dans la recherche, le développement et la vente de circuits intégrés de gestion de l'énergie. La société se concentre sur le développement de produits semi-conducteurs de puissance, principalement des circuits intégrés de gestion de la puissance. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des appareils ménagers, des alimentations standard et des puces de gestion de l'énergie pour le contrôle industriel. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les appareils ménagers, les chargeurs de téléphones mobiles et de tablettes, les décodeurs et les adaptateurs d'ordinateurs portables, les chargeurs de véhicules, les compteurs intelligents, les équipements de contrôle industriel et d'autres domaines. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.