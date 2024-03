Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production et la vente d'ensembles complets d'équipements d'automatisation. La société opère dans deux segments. Le segment Lead Intelligent fournit des équipements intelligents entièrement automatiques et des solutions pour les fabricants de produits économes en énergie, respectueux de l'environnement et des nouvelles énergies, tels que les batteries au lithium, les cellules/modules photovoltaïques, les condensateurs 3C et à film. Le segment Titan New Power est principalement engagé dans la recherche et le développement et la fabrication d'équipements de formation de type récupération d'énergie, de séparation de volume, de tri, d'entreposage et de logistique automatisés, de cellules de batteries au lithium et de tests de modules. Les principaux produits de la société comprennent les équipements de batteries au lithium, les équipements photovoltaïques, les équipements de condensateurs, les équipements intelligents 3C et autres. La société opère principalement sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels