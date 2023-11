WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO. LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication, l'intégration de systèmes et la vente d'équipements de purification des gaz de combustion et de traitement des cendres. Les principaux produits de la société comprennent des systèmes de traitement des gaz de combustion pour l'incinération des déchets, des systèmes de dépoussiérage pour la métallurgie du fer et de l'acier, des équipements de recyclage des ressources en cendres, des systèmes de dénitration, des systèmes intégrés de traitement des cendres volantes et des systèmes d'incinération avec séchage des boues. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services et équipements environnementaux