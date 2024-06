Wyndham Hotels & Resorts, Inc. est une société de franchise hôtelière. La société exerce ses activités dans un seul secteur : Franchise hôtelière. Le secteur du franchisage hôtelier consiste à accorder des licences pour ses marques d'hébergement et à fournir des services connexes à des propriétaires d'hôtels tiers et à d'autres personnes. Elle exploite également une entreprise internationale de gestion de services complets. La société exploite environ 9 200 hôtels dans plus de 95 pays sur six continents. Grâce à son réseau d'environ 872 000 chambres, elle séduit le voyageur de tous les jours. La société exploite un portefeuille de 24 marques d'hôtels, dont Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel, La Quinta, Baymont, Wingate, AmericInn, Hawthorn Suites, Trademark Collection et Wyndham.